Сегодня станут известны финалисты национального отбора на детское "Евровидение"

В полдень в Белтелерадиокомпании начнется прослушивание претендентов. Жюри, в составе которого музыканты, артисты, продюсеры, оценят композиции вживую. В этом году попробовать свои силы на международном песенном конкурсе вызвались 62 юных исполнителя. Имена финалистов объявят в вечерних выпусках новостей. Итоговое шоу пройдет в формате гала-концерта не позднее 15 сентября. Напомним, детское "Евровидение" в этом году принимает наша страна. XVI Международный песенный конкурс пройдет 25 ноября в "Минск-Арене". Его организатором выступает Белтелерадиокомпания - единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране.