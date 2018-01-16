Сегодня состоится жеребьевка финалистов национального отбора на "Евровидение-2018"

16 Января 2018 07:16

Сегодня станет известно, в каком порядке будут выступать исполнители в финале национального отборочного тура Международного конкурса песни "Евровидение-2018". В Белтелерадиокомпании состоится жеребьевка финалистов. Напомним, по итогам открытого прослушивания профессиональное жюри выбрало 11 претендентов. Представителя Беларуси на "Евровидении-2018" определят 16 февраля в финале национального отборочного тура. Также конкурсанты примут участие в съемках визиток. Победитель проекта представит нашу страну на "Евровидении" в мае в Лиссабоне.