Сегодня - последний день подачи заявок на национальный отбор на детское "Евровидение 2018"

К участию приглашаются вокалисты от 9 до 14 лет. В конкурсе может участвовать песня на белорусском, русском языках, возможно использование и иностранного - не более 40% объема. Композиция не должна быть коммерчески реализована. Заявки принимаются ценной бандеролью по адресу: Минск, Макаенка, 9. Уже известна дата прослушивания претендентов. Судейская коллегия оценит композиции вживую 6 июля в полдень в стенах Белтелерадиокомпании. По итогам прослушивания жюри определит от 7 до 10 финалистов проекта. Итоговое шоу пройдет в формате гала-концерта не позднее 15 сентября. Напомним, детское "Евровидение 2018" принимает Беларусь. 16-й международный песенный конкурс пройдет 25 ноября в "Минск-Арене". Его организатором выступает Белтелерадиокомпания - единственный представитель Европейского Вещательного Союза в нашей стране.