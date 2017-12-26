Культура
26 Декабря 2017 07:00
Сегодня последний день подачи заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение"
К участию приглашаются исполнители от 16 лет. Требования все те же - песня должна быть коммерчески не реализована, продолжительностью до трех минут. Прослушивание претендентов пройдет 11 января в Белтелерадиокомпании. Онлайн-трансляцию обеспечит официальный сайт медиахолдинга. Профессиональное жюри определит не более 15-ти исполнителей для участия в финале, который состоится до 1 марта. Победитель национального отбора в мае представит Беларусь на "Евровидении" в Лиссабоне.
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