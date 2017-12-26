Главная>>Культура>>Сегодня последний день подачи заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение"
Культура
RSS
Сегодня последний день подачи заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение"
Скачать Поделиться

26 Декабря 2017 07:00

Сегодня последний день подачи заявок для участия в национальном отборе на "Евровидение"

К участию приглашаются исполнители от 16 лет. Требования все те же - песня должна быть коммерчески не реализована, продолжительностью до трех минут. Прослушивание претендентов пройдет 11 января в Белтелерадиокомпании. Онлайн-трансляцию обеспечит официальный сайт медиахолдинга. Профессиональное жюри определит не более 15-ти исполнителей для участия в финале, который состоится до 1 марта. Победитель национального отбора в мае представит Беларусь на "Евровидении" в Лиссабоне.

  

Другие новости

Рубрика "Променад" Рубрыка "Праменад" 22.12.2017 18:15 / Культура Рубрика "Променад"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =