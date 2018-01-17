Культура
17 Января 2018 19:09
Сегодня - Международный день музейного селфи
Фото от первого лица собирают галереи всего мира: сегодня - Международный день музейного селфи. Моноподами, штативами и другими гаджетами вооружились посетители, и выкладывают свои автопортреты в компании признанных шедевров искусства под заданными хештегами. У каждого музея он свой.
Персональные фото на мобильные телефоны стали музейной модой в 2014-м. Национальный художественный присоединился к мировому проекту три года назад.
Другие новости
17.01.2018 17:03 / Культура Международный день селфи проходит и в Национальном художественном музее
17.01.2018 14:00 / Культура Сегодня Международный день музейного селфи
17.01.2018 07:20 / Культура В канун Крещения недалеко от поселка Дубинка открылась православная каплица
17.01.2018 07:14 / Культура "Актуальное интервью" с Николаем Цискаридзе смотрите сегодня вечером
16.01.2018 15:05 / Культура Итоги жеребьевки финалистов национального отбора на "Евровидение"
16.01.2018 13:01 / Культура Определен порядок выступления участников финала национального отбора на "Евровидение"
16.01.2018 07:18 / Культура В Лепельском районе вновь женили Терешку
16.01.2018 07:16 / Культура Сегодня состоится жеребьевка финалистов национального отбора на "Евровидение-2018"
15.01.2018 19:05 / Культура Национальный художественный музей Беларуси представил новый раритет
15.01.2018 15:13 / Культура Фестиваль уличных театров, джазовые вечера и классика возле ратуши
15.01.2018 09:08 / Культура Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Заира Азгура
14.01.2018 12:10 / Культура Минск принимает фестиваль батлеечных и кукольных театров "Небеса"
14.01.2018 09:21 / Культура Юбилей отмечает Наум Гальперович
13.01.2018 21:25 / Культура 125 лет со дня рождения художника Парижской школы Хаима Сутина
13.01.2018 21:20 / Культура У православных продолжаются Святки
13.01.2018 21:15 / Культура Большой театр дает новогодний бал
13.01.2018 15:39 / Культура На неделе в Бресте прошел Международный фестиваль "Январские музыкальные вечера"
13.01.2018 15:34 / Культура "Жиличский Версаль" притягиват туристов