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Сегодня - Международный день музейного селфи
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17 Января 2018 19:09

Сегодня - Международный день музейного селфи

Фото от первого лица собирают галереи всего мира: сегодня - Международный день музейного селфи. Моноподами, штативами и другими гаджетами вооружились посетители, и выкладывают свои автопортреты в компании признанных шедевров искусства под заданными хештегами. У каждого музея он свой.

Персональные фото на мобильные телефоны стали музейной модой в 2014-м. Национальный художественный присоединился к мировому проекту три года назад.

  

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