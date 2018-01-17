17 Января 2018 19:09

Фото от первого лица собирают галереи всего мира: сегодня - Международный день музейного селфи. Моноподами, штативами и другими гаджетами вооружились посетители, и выкладывают свои автопортреты в компании признанных шедевров искусства под заданными хештегами. У каждого музея он свой.

Персональные фото на мобильные телефоны стали музейной модой в 2014-м. Национальный художественный присоединился к мировому проекту три года назад.