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Сегодня Международный день музейного селфи
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17 Января 2018 14:00

Сегодня Международный день музейного селфи

Галереи мира собирают фото посетителей от первого лица. К акции присоединился и Национальный художественный музей, а также наш корреспондент Нина Можейко вместе с Александром Солодухой.

  

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