Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения Заира Азгура

15 Января 2018 09:08

И еще одна знаменательная дата. Сегодня исполняется 110 лет со дня рождения народного художника Беларуси Заира Азгура. Выдающийся портретист 20-го века, мастер "Ленинианы". Именно изображения Заира Азгура уже можно назвать хрестоматийными. Многих он писал с натуры.

Эта скульптурная композиция так и не вышла из мастерской. Сюиту "Дагестан" Азгур создал более полувека назад, в 59-ом, но четыре предполагаемых монумента так и остались в эскизе. "Хаджи Мурат с сыном", "Махач Дахадаев", "Сулеман Стальский", "Шамиль" предназначались для Махачкалы, чтобы увенчать ансамбль у памятника Ленину, но по неизвестным причинам работу Азгура так и не увековечили.

Дмитрий Михеев, старший научный сотрудник мемориального музея-мастерской З.Азгура:

"За всю свою жизнь он создал около 1,5 тысяч портретов, памятников. В нашем музее находится 463 его работы. Известно, чьи это портреты, известна биография тех людей, кто, скажем так, позировал для этих портретов".

Еще одно нереализованное произведение - бюст русского композитора Мусоргского. Согласно мемуарам скульптора, этот портрет он создавал более 10 лет и не раз переделывал заново. Вообще к своим работам Азгур относился бережно, все они хранились в его мастерской, последняя из которых стала мемориальным музеем. Год назад сюда передали более полутора тысяч редких хроникальных снимков. На одном он лепит своего коллегу, "космического" скульптора Миско, на другом фото - Заир Азгур в новой студии, здесь он процессе работы над скульптурной композицией "Якуб Колас и герои его произведений "Дед Талаш" и "Сымон-музыка".

Чтобы установить в центре Минска скульптурную композицию Заира Азгура, посвященную 90-летию народного писателя Беларуси Якуба Коласа, район так называемой "Комаровки" пришлось немного перестроить. Эта местность всегда была слишком заболочена и при сильных осадках затапливалась. Чтобы монумент простоял не одно десятилетие, на площади сделали насыпь, а на тот момент частный сектор по Веры Хоружей, замаскировали березами

Прототипом монументального памятника стал прижизненный бюст писателя, Колас лично позировал Азгуру и не единожды, первый раз, когда скульптор был еще студентом. Заир Азгур преимущественно лепил с натуры, ему охотно позировали его современники, при этом не застывая, как еще не созданное изваяние, а общаясь с мастером. Так, например, поэтов и прозаиков Азгур просил читать свои произведения.