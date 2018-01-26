Сегодня день памяти Александра Тихановича

28 Января 2018 09:00

Год без легенды. Сегодня день памяти народного артиста Беларуси Александра Тихановича. Исполнитель хитов "Малиновка", "Завіруха", "Карнавал" ушел на 65-м году жизни после продолжительной болезни.

Музыкант начинал свою карьеру в составе духового оркестра Суворовского училища. Звездный час настиг талантливого трубача в составе ВИА "Верасы". Там музыкант открыл в себе вокалиста, записал множество шлягеров, а также обрел счастье с коллегой по коллективу Ядвигой Поплавской. Вместе с супругой одним из первых в стране организовал продюсерский центр. Также вместе с Белтелерадиокомпанией готовил первых представителей нашей страны на "Евровидении". Александр Тихонович предан земле на Восточном кладбище столицы.

Александр Тиханович занимался благотворительностью. Материально помогал нуждающимся, регулярно выступал в больницах, интернатах. Именем народного артиста назван благотворительный фонд. И сегодня в день памяти музыканта волонтеры проведут акцию в одном из торговых центров столицы. Любой желающий сможет помочь воспитанникам психоневрологических домов-интернатов Беларуси.