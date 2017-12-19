Сегодня День белорусского кино

17 Декабря 2017 09:09

Свой профессиональный праздник отмечают режиссеры, актеры, сценаристы, операторы, гримеры и все поклонники отечественных фильмов. Свое начало наш кинематограф берет в 20-х годах прошлого века с создания Госуправления по делам кинематографии и фотографии "Белгоскино". За эти годы на экраны вышли сотни художественных, документальных и анимационных картин. Среди них ленты, которые составляют золотой фонд не только нашей страны, но и ближнего зарубежья. "Альпийская баллада", "Люди на болоте", "Брестская крепость", "Лесная быль", "В августе 44-го". В этом сезоне белорусские киношники отсняли 8 полнометражных фильмов. 2017 стал юбилейным для Союза кинематографистов. Накануне профессионального праздника прошло награждение выдающихся деятелей белорусского фильмопроизводства.

Подарком для всех киношников стала премьера этого года - семейный фильм "Тум-Паби-Дум" нового худрука “Беларусьфильма”, народного артиста Беларуси Вячеслава Никифорова.