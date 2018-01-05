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Сегодня Беларусь простилась с Людмилой Ефимовой
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5 Января 2018 19:17

Сегодня Беларусь простилась с Людмилой Ефимовой

Народная артистка ушла из жизни 3 января на 81-м году. Более 30 лет хормейстер руководила академической хоровой капеллой имени Ширмы. Возглавив коллектив в непростой для него период, Людмила Борисовна подняла его на новую творческую и профессиональную ступень, прославив на лучших площадках Европы и мира. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народной артистки. Прощание с Людмилой Ефимовой прошло в полдень в большом зале Белгосфилармонии.

Поклониться талантливому дирижеру и выразить соболезнования пришли коллеги и ученики Людмилы Ефимовой, артисты капеллы Ширмы разных поколений, представители других профессий. Похоронена народная артистка была с почестями на Восточном кладбище Минска.

  

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