Культура
20 Апреля 2018 07:15
Сегодня Беларусь присоединится к международной акции "Библионочь"
Она проводится для популяризации чтения. Только в Минске бессонницу в окружении ценных изданий гарантируют восемь учреждений. Гостей ожидают лекции, выставки, воркшопы, экскурсии и шоу. А в Белгосуниверситете предложат прочесть живую книгу и встретиться с Черным библиотекарем. В Академии наук пройдет шляхетская битва. Вход на все мероприятия свободный.
Другие новости
20.04.2018 07:13 / Культура Международный фестиваль документального кино "Евразия. DOC" начал отбор участников
19.04.2018 19:11 / Культура Заслуженная артистка Беларуси Любовь Румянцева сегодня отмечает 75-летие
19.04.2018 18:10 / Культура Космический человек, который никогда не покидал земного пространства
19.04.2018 15:27 / Культура Галерея Савицкого приглашает вдохновиться искусством Балкан
18.04.2018 18:07 / Культура Мода на ткачество и вышивку
18.04.2018 12:03 / Культура В Кишиневе открывается выставка, посвященная чернобыльской катастрофе
18.04.2018 08:06 / Культура "Актуальное интервью" с Сергеем Безруковым смотрите сегодня на "Беларусь 1"
17.04.2018 21:38 / Культура Один гроссмейстер против 20 юных шахматистов
17.04.2018 21:30 / Культура IOWA впервые снимает клип в Беларуси
17.04.2018 21:06 / Культура Выставка "От Лиссабона через Минск, Москву, Астану и до Владивостока" инициирована посольством Беларуси во Франции
15.04.2018 09:12 / Культура "Беларусьфильм" стал площадкой для нового звездного альянса
14.04.2018 15:14 / Культура "Северная звезда" объединила более 170 спортсменов из Беларуси, России, Литвы
13.04.2018 21:40 / Культура Пребывание в Израиле Никиты Алексеева стало по-настоящему солнечным
13.04.2018 18:12 / Культура Рубрика "Променад"
13.04.2018 15:32 / Культура Премьера на сцене Белгосфилармонии к 135-летию Якуба Коласа
13.04.2018 15:03 / Культура Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Беларуси и России
13.04.2018 07:16 / Культура В галерее Университета культуры прошла экспозиция "Театр. Іnsight"
12.04.2018 21:31 / Культура В Минске состоялась презентация интернациональной книги одного стихотворения Янки Купалы