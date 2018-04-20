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Сегодня Беларусь присоединится к международной акции "Библионочь"
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20 Апреля 2018 07:15

Сегодня Беларусь присоединится к международной акции "Библионочь"

Она проводится для популяризации чтения. Только в Минске бессонницу в окружении ценных изданий гарантируют восемь учреждений. Гостей ожидают лекции, выставки, воркшопы, экскурсии и шоу. А в Белгосуниверситете предложат прочесть живую книгу и встретиться с Черным библиотекарем. В Академии наук пройдет шляхетская битва. Вход на все мероприятия свободный.

  

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