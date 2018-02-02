Самая яркая галерея в городе появилась в одном из минских парков

2 Февраля 2018 15:34

Свет как искусство. В одном из минских парков появилась, пожалуй, самая яркая галерея в городе. С помощью сотен фонарей воплотили сюжеты любимых сказок и достопримечательности разных стран. Рядом разместился и блестящий мини-зоопарк, где поселились зубры, белые медведи и трехметровые жирафы. Место отдыха стало популярной фотозоной.

Чжэн Кайцзюнь, куратор шоу световых инсталляций: "Мы хотели создать такое место, где будет интересно и самым маленьким, и взрослым. Чтобы все ощущали себя здесь как в настоящей сказке. Мы украсили парк десятками световых инсталляций - это и море с дельфинами, и Эйфелева башня, и даже гора Фудзияма. На их создание понадобилось более 10 тысяч светодиодных фонарей".

Такая галерея световых инсталляций - первая в нашей стране. Увидеть яркие арт-объекты можно до конца марта.