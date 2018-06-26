Руховские ковры могут попасть под охрану ЮНЕСКО

Технология изготовления необычного атрибута интерьера Старых Дорог может быть включена в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Технология производства картин из соломы на черном полотне появилась в 50-е годы прошлого столетия в небольшой деревне Рухово под Старыми Дорогами. Тогда необычные изделия славились на весь Советский Союз. Сейчас в райцентре ремесел технологию изготовления ковров на мастер-классах преподают и детям, и взрослым.

В музеях Беларуси сегодня хранятся три руховских ковра. В Стародорожском центре ремесел - с десяток экспонатов. Руховские ковры также украшают стены домов местных жителей