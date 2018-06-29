Рубрика "Променад"

Джазовые вечера у ратуши в столице продолжаются. В этом году в 6-м музыкальном проекте по субботам - инструментальная и вокальная джазовая музыка разных стилей и направлений. Специально для участия в концерте в Минск прибыла американская группа "Джона Левайн Коллектив". У нас эксклюзивное интервью, а также фотовыставка "Символы Беларуси" и летний оpen-air в аэропорту Минск-1. Обо всем подробнее Лариса Гулякевич в рубрике "Променад".

Джазовые вечера у ратуши продолжаются. Завтрашний субботний концерт пройдет под девизом "Традиции и современность". Специально для участия в 6-м джазовом проекте в Минск приехал молодой американский септет "Джон Левайн Коллектив". Для "Променада" - эксклюзив.

Лидер проекта Джонан Левайн - тромбонист, пианист, композитор и аранжировщик из Калифорнии. Закончил в Лос-Анджелесе университет по специальности "джазовая композиция в этнической музыке".

Лариса: Приветствую Вас в Беларуси. Какую музыку Вы будете исполнять на джазовых вечерах, которые у нас проходят по субботам?

Джон Левайн, джазмен (США): "Мы будем исполнять, безусловно, джазовую музыку на концерте у ратуши. У нас классическое образование, поэтому мы работаем и в других музыкальных стилях и направлениях, таких как хип-хоп, мировая классика и совмещаем это с этномотивами. Мы стремимся импровизировать. Нашему коллективу 6 лет. Все мы вместе учились в университете Лос-Анджелеса, поэтому доверяем друг другу как в музыке, так и лично".

Джош Джонсон, саксофонист (США): "Я играю на саксофоне и считаю, что это самый главный инструмент в джазе. Однако все наши музыканты группы мультиинструменталисты, владеют многими музыкальными инструментами. Мы всегда удивляем своей импровизацией не только публику, но и самих себя".

Американская группа "Джон Левайн Коллектив" работала с такими звездами, как британец Эд Ширан и праектом The Game, неоднократно участвовала в джазовых фестивалях в Швейцарии, Франции, Германии, Италии, на Балканах, в Мексике, Индии, Филиппинах и на востоке Америки".

Из чего складываются символы Беларуси? Аисты, зубры и женская красота. Хлебные поля, васильки и лен. Замки и башни Полесья и пущи. Современным визуальным языком темы раскрывает Ирена Гудиевская. За каждым знаком и мгновением лично наблюдала с фотокамерой.

Она в профессии более 30 лет. Технические возможности меняются, а подход к живой фотографии остается традиционным. Никакого фотошопа, съемка с натуры при любой погоде. Вьюга при минус 20, восход летнего солнца в 5 утра, точное время цветения и вызревания льна, как растет аистенок, чем лакомится зубр. За каждым кадром - целая история.

Мелодичные песни, показ детской льняной одежды, хлеб и пряники с семенами льна и лепестками васильков. Белорусские символы можно видеть, слышать и даже попробовать.

Такие зарубежные понятия как оpen-air, food court и must-have уверенно вошли в нашу жизнь. Особенно, если это касается фестивальных форматов под открытым небом. В воскресенье на территории аэропорта Минск-1 большой городской музыкальный фестиваль с участием таких звезд, как Земфира, "Бумбокс", LP, Дельфин и других.

Первые хедлайнеры объявлены, но на площадке старого аэропорта Минск-1 1 июля будут выступать и другие топовые российские и зарубежные артисты, имена которых пока в секрете. В летнем open-air обещают развлекательные зоны, зеленыя газоны, food court, а также море света, звука, эмоций и бесконечный музыкальный драйв.

Кажется, это лето проходит в джазовом настроении. Завтра, в субботу, во дворике TNT Rock Clubа 5 часов живой музыки в стиле "Блюз лета". Вход свободный. Нескучных выходных и до следующей пятницы.