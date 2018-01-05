Рубрика "Променад"

5 Января 2018 18:02

Новогодние праздники продолжаются! Детские елки, утренники, развлекательные программы предлагают почти все театры. В спектаклях для взрослых также сохраняется сказочный сюжет и звучит волшебная музыка. Подробности новогодне-рождественского театрального репертуара у Ларисы Гулякевич.

В субботу романтическая опера "Иоланта" Петра Чайковского. Это последнее и одно из самых светлых его произведений. В основе сюжета - сказка Генриха Герца "Дочь короля Рене". Она лишена зрения, но, согласно приказу короля, всем запрещено говорить ей об этом.

Далее в сюжете незнакомый рыцарь Вадемон, который приехал издалека и увлекся красотой Иоланты, мимо воли раскрывает ей тайну. Эта история очаровала Петра Чайковского своей поэтичностью, оригинальностью и лирическими моментами. Арии из оперы "Иоланта" стали настоящими хитами. В субботний вечер на сцене Большого театра - наши оперные звезды: Анастасия Москвина, Эдуард Мартынюк, Андрей Валентий и Станислав Трифонов.

И опять музыка Петра Ильича Чайковского - самого сказочного композитора всех времен. Балет "Щелкунчик" на сцене Большого театра Беларуси почти всю неделю перед Рождеством.

Этот праздничный спектакль по-детски хороший и искренний и по-взрослому философский и многогранный. В спектакле о заколдованном Щелкунчике, где оживают куклы, серые мыши становятся королями, а маленькие девочки - принцессами, участвуют не только артисты белорусского балета, но и учащиеся хореографической гимназии-колледжа.

Каждый балет начинает новогодняя программа в фойе театра, а на втором этаже елку украшают герои из спектаклей Театра оперы и балета, сделанные детьми и их родителями для участия в ежегодном конкурсе "Новогодняя театральная игрушка", который проводится четвертый раз.

В субботу 6 января - "Ночь перед Рождеством". В знаменитой Диканьке Гоголя предрождественская ночь богата приключениями, шутками и чудесами! Купаловский театр предлагает спектакль с любимыми артистами.

Театральная фантазия в двух действиях по Николаю Гоголю в постановке Николая Пинигина. В Диканьке сценической артисты еще и впечатляют своей театральной фантастичностью: Вакула летает в Петембург на ракете, казаки сидят просто на крыше дворца Екатерины II, а Черт читает самого Гоголя. Все это создает празднично-приключенческую атмосферу, которую можно ощутить не только перед Рождеством.

В программе воскресных утренних спектаклей для детей сразу два "Морозко"! Один в Театре кукол, второй - в Молодежном. Выбирайте! Нескучных выходных и до следующей пятницы!