Рубрика "Променад"

12 Января 2018 18:10

В эти выходные отмечается старый Новый год по юлианскому календарю. По этому случаю устраиваются балы. Самый большой - в Большом театре Беларуси, а Лошицкая усадьба приглашает на Рождественский бал. Национальный художественный музей представляет выставку художника Семена Доморада. Все подробности в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Новогодне-рождественские праздники продолжает и старый Новый год, который по древнему календарю отмечается в ночь с 13 на 14 января. Традиционно Большой театр Беларуси приглашает на Волшебный бал, который в этом году будет проводиться 9-й раз.

Переместиться из 21-го столетия в прошлое через танцы разных эпох: вальсы, мазурки, кадрили. Дресс-код довольно строгий: вечерние платья в пол, для мужчин - смокинг или элегантный костюм.

Кульминацией этого новогоднего бала станет "Арт-квест". Испытания будут проходить через игры "Чаепитие", "Заколдованный дворец", "Корсар" и "Морской бой". Всем участникам необходимо пройти 4 этапа и добраться до финала. Специальные тренинги по бальным танцам в театре проходили с ноября.

Лошицкая усадьба также приглашает на Рождественский бал с танцевальной программой. Рождественский бал - одна из самых популярных шляхетских забав на землях Беларуси первой половины ХІХ века.

Бальный танец в период ампира отыгрывал важную роль в жизни общества, где жестами можно было выразить ряд чувств и отношений между людьми. В программе вечера - 2 отделения с танцами первой половины ХІХ века: кадриль, полька-тройка, знаменитый полонез Огинского, а также музыкальные и инструментальные номера, которые создадут атмосферу шляхетского бала.

Свой юбилейный год он начал с большой персональной выставки в Национальном художественном музее страны. Семен Доморад накануне 70-летия представил выставку под названием "Поэтика пейзажа".

В акварели и масляной живописи его реалистичный пейзаж не просто фотографический - он точно передает настроение, погоду, состояние природы. Уроженец Бобруйска Семен Доморад - художник из династии художников. Его отец - известный график - давал сыну первые уроки. Потом школа минской "Глебовки", Академия искусств. Художник Семен Доморад - житель мегаполиса - специально купил дачу на озере, чтобы видеть, чувствовать белорусскую природу и переносить ее на полотна. Он пробовал себя в монументальном жанре, в натюрморте и портрете. Но свой стиль, неповторимый почерк нашел благодаря пейзажу.

С наступающим старым Новым годом!