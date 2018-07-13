Рубрика "Променад"

Новая выставка графики - в Историческом музее Беларуси. В формате опен-эйр завтра стартует очередной музыкальный проект "Классика у Ратуши", а за городом можно подняться в небо и ощутить себя ретролетчиком.

Планируем культурные выходные с Ларисой Гулякевич и рубрикой "Променад".

19 работ в разных техниках от мэтра графики Иосифа Капеляна. Выставка приурочена ко дню рождения художника в Историческом музее Беларуси.

Иосиф Капелян - белорусский художник, который сейчас живет в Израиле. Он создал большое количество акварелей, живописных произведений, работает в жанре пейзажа и натюрморта. Данная выставка представляет эстампы - исключительно произведения графического искусства в трех разных техниках. На счету Иосифа Капеляна более 40 персональных выставок в разных странах мира. А два года назад Иосиф Капелян получил Международную премию имени Николая Рериха в питерском Эрмитаже.

В эпоху смелых авиаторов 30-60 годов, на место больших достижений и необычных открытий приглашает У-летный фестиваль в эти выходные. Место, где даже можно запустить ракету в небо - в Музее народной архитектуры и быта, что в деревне Озерцо.

Авиаигры для детей и взрослых. Все выходные У-летный фестиваль приглашает получить острые чувства от романтичного полета на воздушном шаре или в открытой кабине мотодельтаплана. А для тех, кто приедет в Музей народной архитектуры и быта с детьми, будет возможность смастерить почти настоящий картонный самолет и много других сувениров.

Проект "Классика у Ратуши" заменил "Джазовые вечера". Сейчас каждую субботу на площади Свободы будут выступать лучшие оркестры страны. Завтра открывает фестиваль Симфонический оркестр Беларуси под руководством Александра Анисимова концертом "Любимая классика - любимому городу.

Под музыку Бетховена стартует четвертый фестиваль "Классика у Ратуши". В субботних вечерах под открытым небом, которые продлятся до конца лета, выступят - духовой оркестр "Немига", капелла "Сонорус", и другие известные коллективы страны.

Успейте посетить летние мероприятия, которые проходят в формате опен-эйр. Нескучных выходных и до следующей пятницы.