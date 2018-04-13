Рубрика "Променад"

13 Апреля 2018 18:12

В эти выходные - фестиваль духовной музыки "Золотогорская лира", "Джаз детям" - на концерте в Минске, а на выставке можно увидеть "Сардинию - глазами художников". Все подробности - у Ларисы Гулякевич.

В концертном эксперименте для детей за основу берется сказка или литературное произведение и ложится на музыку с джазовой обработкой. Получается музыкальное представление, в котором дети участвуют вместе с артистами.

Детям и родителям концертный зал "Верхний город" предложит в воскресенье 15 апреля интересный музыкально-воспитательный проект "Джаз детям". Организаторы проводят его раз в месяц. В этот раз литературная основа музыкальных импровизаций - сказка Кэрролл Льюис "Алиса в стране чудес".

Настоящее весеннее настроение в фотовыставке с цветами, фруктами и хорошим чувством юмора. Совмещение авторских выставок с шопингом стало хорошей традицией в торговых центрах Минска.

Автор экспозиции "Весеннее настроение" - белорусско-канадский фотограф Алик Замостин. Фотовыставка с весенними цветами продлится до конца апреля.

Летним настроением радует выставка в гостиной Владислава Голубка. Пейзажи итальянской Сардинии глазами белорусских, российских и итальянских художников.

Экспозиция создана по итогам путешествия белорусских художников на итальянский остров Сардиния. Все эмоции, цвета востока и запада солнца, череды фламинго, море необычно-бирюзового цвета, а также местные пейзажи с сардинским колоритом - художники отобразили в своих картинах и произведениях прикладного искусства. В итоге на выставке предоставлены произведения 18 художников из Беларуси, 7 из России и 8 участников столицы Сардинии Кальяри.

В костеле Святого Роха проходит в выходные ХІV фестиваль духовной музыки "Золотогорская лира". Нескучных выходных и до следующей пятницы.