Выходные в формате опен-эйр в Верхнем городе с национальными праздниками Польши и Литвы, а также 6 выставок во Дворце искусства. Как нескучно провести уикенд - знает Лариса Гулякевич. Рубрика "Променад".

Сразу 6 художественных авторских экспозиций открылись во Дворце искусства, который является творческой выставочной площадкой Белорусского союза художников. Лучшие представители отечественной школы живописи, графики и скульптуры под одной крышей Республиканской художественной галереи.

Одна из выставок посвящена 55-летию художника из Молодечненского района Владимира Томашевича. Он работает в области станковой живописи в жанре пейзажа и абстрактной графики. Томашевич - яркий представитель белорусской художественной школы с пастельными серо-голубыми цветами, характерным почерком и настроением.

Белорусскую скульптуру демонстрирует белорусский художник Виктор Минко, который работает в стиле сюрреализма.

Виктор Минко вдохновляется творчеством Босха, Магритта, Бексиньского. Любимое направление творчества скульптора - сюрреализм. Основной материал, с которым работает Виктор, - бронза. Творческое кредо: самоидентификация через поиск необычного в обычном. На выставке представлены почти 20 лучших скульптурных композиций из бронзы и гранита, выполненных художником за весь период своей творческой деятельности.

Каждые выходные Верхний город приглашает на концерты и мероприятия в формате опэн-эйр. Завтра, в субботу, праздник литовской культуры с соответствующей музыкальной программой, аутентичными костюмами и национальными лакомствами.

Литовское декоративно-прикладное искусство с авторской обработкой дерева, вязание, вышивка и изготовление кукол. Живописные выставки, демонстрация одежды литовских дизайнеров и музыкальное направление "Джаз в Литве". Все это 4 августа с часа до пяти у ратуши.

В воскресенье на площади Свободы - День Польши в Минске, которая в этом году отмечает 100-летие восстановления независимости.

В музыкальной программе от хедлайнеров Польши свинг, танго, довоенный польский джаз в современных аранжировках, а также выступление самых популярных польских групп. Любителей спорта ожидает новая популярная игра ринго, а от шеф-поваров мастер-класс по приготовлению таких национальных блюд, как журек, фляки, бигос.

Напомню, что до конца августа субботние вечера можно провести в музыкальной атмосфере городского фестиваля "Классика у ратуши".

Нескучных выходных!