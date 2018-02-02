Рубрика "Променад"

2 Февраля 2018 18:10

"Стол" вернулся из Венеции. Громкий арт-проект Романа Заслонова дополнили и презентовали в Минске. В Большом театре Беларуси - премьера сезона - балет "Корсар", а в Белгосфилармонии сразу два концерта для детей. В пятницу в это время планируем выходные с Ларисой Гулякевич и рубрикой "Променад".

Из Венеции в Минск приехал "Стол"! Нет, это не мебель, а арт-проект, который сначала художник Роман Заслонов показал на Венецианской бьеннале, и только сейчас премьера на родине в Беларуси.

За полгода экспозиции "Стол" собрал самые лучшие оценки мировых экспертов, потом целый месяц экспонировался в Париже, и только сегодня проект "Стол" презентуется на родине в Минске. Однако арт-проект расширился: кроме основного видеофильма, добавились перформанс и история создания в фото- и видеоматериалах. Кроме Романа Заслонова в арт-проекте "Стол" участвовали еще два автора - Сергей Талыбов и Виктор Лобкович, а также творческая группа из белорусских артистов.

"Рассказы про Баха" и "Дебют юных талантов". Сразу два музыкальных концерта в воскресенье пройдут в Белгосфилармонии. Это так называемые абонементы - такие уроки для детей и взрослых в виде концерта.

Концерты-абонементы - форма урока, где можно не только послушать лучшие классические произведения, но и узнать историю их создания, интересные факты из биографий композиторов и много еще чего, что должен знать каждый образованный человек. В воскресенье на сцене Белгосфилармонии первый концерт начнется в 15 часу под названием "Дебют новых талантов", который дает Государственный камерный оркестр под руководством Евгения Бушкова. Второй - в 17 часу - "Рассказы про Баха" из цикла "Детские годы любимых композиторов". Музыкальные произведения исполняют лауреаты международных конкурсов, а рассказывает музыковед Анатолий Порецкий.

Поэма "Корсар" была написана Джорджем Байроном в начале ХІХ столетия под счастливой звездой. По произведению поставили балет, и первая премьера прошла в Париже в 1856 году. А в это воскресенье свою версию спектакля предлагает Большой театр Беларуси.

В России балет про пиратов впервые поставили в Мариинском в 1899. С тех пор "Корсар" - желанный гость всех театров оперы и балета. В афише Большого театра Беларуси новый балетный спектакль с октября 2017 - премьера этого сезона! В минской редакции "Корсара" сделан синтез двух версий: авторская хореография Вячеслава Хомякова в стилистике балета питерской Мариинки и Мариуса Петипа. Запутанный сюжет с приключениями, поединками, похищениями и побегами разворачивается на фоне морских пространств, на восточной ярмарке и в султанском гареме.

В художественной галерее "Университет культуры" открывается персональная выставка Александра Адамова "Посмотри на дом свой". Нескучных выходных, и до следующей пятницы.