Рубрика "Променад"

29 Декабря 2017 18:04

Как провести предпраздничные выходные с культурным акцентом? Впервые в этом году Большой театр Беларуси приглашает встретить Новый год с незабываемыми впечатлениями. Программа - для детей и взрослых. Подробности - в рубрике "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Какие праздники без новогодних сказочных представлений и атмосферных гала-концертов Большого театра оперы и балета. В дневном репертуаре - балет Петра Чайковского "Щелкунчик", а вечером гала-концерт звезд Большого.

Можно ли представить зимние праздники без волшебной музыки Петра Чайковского? Почти каждый день до Нового года и всю неделю после на сцене Большого оживают куклы, серые мыши становятся королями, маленькие девочки - принцессами, и удивительная история про зачарованного Щелкунчика. Каждый балет начинает новогодняя программа в фойе театра в 11 часов утра.

Артистов балета и оперных солистов белорусского Большого часто приглашают зарубежные театры для выступлений. Все они собираются на гала-концерт в эти предновогодние выходные. Праздничный новогодний вечер с участием звезд оперы и балета Беларуси подготовил главный режиссер Михаил Панджавидзе, который полностью изменил концепцию новогоднего представления для взрослых.

В программе концерта с оперными ариями и балетными па участвуют такие звезды, как Анастасия Москвина, Нина Шарубина, Владимир Петров, Ольга Гайко, Станислав Трифонов и другие артисты Большого. Впервые представлен русский танец из балета "Лебединое озеро" Чайковского в исполнении Анны Фокиной. Номер был сделан именно для Анны Павловны, но непосредственно в балете его нет.

Джазовый Новый год предлагает отметить Дворец Республики. Мировые звезды: Рой Янг и Зэйн Мэсси, джаз-квинтет из Соединенных штатов Америки. Рок-н-ролл на саксофоне, громкий вокал и волшебная сказка новогодних мелодий в стиле 50-х.

В самом сердце Минска около главной елки страны - кумиры джазовой Америки Рой Янг и Зэйн Мэсси. Джазовый Новый год в стиле 50-х прошлого века, атмосфера Нью-Йоркского района Гарлема.

А в Молодежном театре в воскресенье новогодний сиквел, созданный по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена "Снежная королева". С наступающим Новым годом! Встретимся в следующем!