"Чудеса на Рождество" в Молодежном театре

4 Января 2018 15:17

Чудеса на Рождество... Одна из самых добрых зимних акций продолжается в Минске. Волонтеры стремятся сохранить праздничное настроение у детей. Сегодня 230 воспитанников детских домов, многодетных и неполных семей приехали в Молодежный театр, чтобы стать участниками рождественского представления. Гостей встречали Дед Мороз и Снегурочка: водили хороводы и, конечно же, слушали самые заветные желания, чтобы исполнить их в течение года.

Сегодня наградили самых активных волонтеров движения "Доброе сердце". И неслучайно именно в эти дни. В праздничный период их работа ощущается как никогда. С помощью волонтеров только за последний месяц в Минске организовали более 50 праздничных акций для 700 детей.