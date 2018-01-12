Культура
12 Января 2018 15:21
Рождественский бал под старый Новый год в Лошицкой усадьбе
Рождественский бал на старый Новый год. Музей "Лошицкая усадьба" воссоздает одно из самых популярных шляхетских развлечений на землях Беларуси первой половины XIX века. Бальный танец в период ампира играл важную роль в жизни общества, жестами можно было высказать ряд чувств и отношений между людьми. В программе вечера - кадриль, полька-тройка, знаменитый полонез Агинского, а также музыкальные и инструментальные номера, которые создадут атмосферу шляхетского бала.
Танцевально-музыкальная программа в музее "Лошицкая усадьба" позволит завтра на определенное время заглянуть в стародавние времена.
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