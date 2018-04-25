"Ромео и Джульетта" в Театре юного зрителя

26 Апреля 2018 07:05

Вчера состоялась премьера новой постановки. Трагическая пьеса мирового классика Уильяма Шекспира - одна из самых популярных. К подготовке первого прочтения "Ромео и Джульетты" в столичном ТЮЗе приступили в начале сезона. К слову, премьерные показы пройдут сегодня и завтра. Подробнее - Ольга Медведь.

На афишах Театра юного зрителя история о любви подростков с возрастным ограничением от 16. Всем известную классику мировой литературы про высокие чувства до потери пульса перечитывали в школьной программе. Однако сейчас трагедия исключена из основного списка изучения, ведь многие проблемы в "Ромео и Джульетте" при остром детском восприятии подавать надо осторожно.

Репертуарная новинка - работа художественного руководителя театра Владимира Савицкого. Хотя раньше режиссер поставил в разных театрах десятки спектаклей по Короткевичу, Гоголю, Мольеру, Островскому, Достоевскому и другим, к "Ромео и Джульетте" пришел только в Театре юного зрителя.

"Ромео и Джульетта" на белорусском языке. Впервые Монтекки и Капулетти начнут разговаривать по-белорусски. Перевод шекспировского хрестоматийного произведения делали с оригинала. Но для воплощения на подмостках театра английскую версию пришлось значительно сократить.

В "Ромео и Джульетте" впервые продемонстрируют все возможности сцены, полученные после реставрации здания, которая завершилась три года назад. Сегменты, которые движутся, подъемники, видеоинсталяции, задействовали даже складские помещения для декораций, которые обычно спрятаны за задним фоном. Так увеличили сцену и сделали ее многоярусной.

Спектакль - преимущественно в черно-белом оформлении. Цветными будут только Герцог и дописанные до Шекспира мифические суккубы. В главных ролях влюбленных - новички труппы, которые пришли в театр в последние годы. Вообще же в "Ромео и Джульетте" задействован почти полный молодежный состав Театра юного зрителя.