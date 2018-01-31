Режиссер Валерий Тодоровский встретился с министром культуры Беларуси

31 Января 2018 19:12

Валерий Тодоровский рассматривает "Беларусьфильм", как площадку для съемок своей новой картины. Известный режиссер приехал в Минск. Он уже снимал в белорусской столице такие хиты, как "Стиляги", "Любовник", "Оттепель" и "Большой". Для последней ленты задействовали и два тысячных павильона белорусской кинофабрики. Именитый режиссер остался в восторге от преобразившейся студии, но сюжеты задуманных совместных проектов оставил в секрете.

Российский режиссер также встретился с министром культуры Беларуси. Валерий Тодоровский и Юрий Бондарь обсудили возможное сотрудничество в ближайших сезонах.