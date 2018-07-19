Реабилитация через искусство

19 Июля 2018

Известный белорусский фотокорреспондент Юрий Иванов организовал вернисаж в 4-ой больнице Минска. Мастер репортажного жанра, обладатель престижной премии World press Photo. Сквозь его объектив мир увидел многие исторические события. В этот раз Юрий Иванов подарил свои фотополотна коллективу кардиологического отделения. Его новый корпус открылся в мае. В экспозиции три десятка снимков, на которых мастер запечатлел знаменитых белорусов, значительные события нашей страны и красоты Полесья.

Щедрый подарок для учреждений здравоохранения Юрий Иванов делает не впервые. Один из корпусов 4-ой клинической больницы также украшает серия работ мастера.

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