Работы Александра Исачёва представлены в Национальном центре современных искусств

9 Апреля 2018 12:13

В Минске проходит выставка Александра Исачева - белорусского художника без профессионального образования. В разгар антирелигиозной кампании он обратился к библейским мотивам. Его нет в живых уже более 30 лет, но за это время по всему миру прошло свыше ста выставок Исачева. В чем феномен мастера - расскажет Елена Бормотова.

Автопортрет "Аполлон" - заглавная работа Исачева в экспозиции картинной галереи, которая носит имя художника. Была уничтожена самим мастером вскоре после написания. Восстановлена уже в 2000-х реставратором, художником и коллекционером Олегом Орловым.

Фрагменты двух собственноручно разломанных Исачевым работ представлены и на выставке в Минске. Свыше 30 лет они хранились у друзей художника, а несколько недель назад пополнили частную коллекцию - самую крупную в Беларуси. Она формировалась по одной работе на протяжении 13 лет.

Самое большое частное собрание произведений Исачева - в Петербурге. Коллекция Михайлова. Свыше ста произведений речицкого живописца выставлялись в галерее на набережной реки Мойки. Но после смерти Михайлова судьба коллекции неизвестна.

В Речице сегодня хранится 6 живописных работ художника и 25 листов графики. Это самое крупное государственное собрание произведений Исачева. Художник, который не имел профессионального образования, смог перевернуть мир советского белорусского искусства. В конце 70-х, когда о возрождении духовной жизни никто и не думал, Исачев обращается к иконописи. Его иконы - в Покровском храме Речицы.

Его обожали зрители и ругали критики. Исачев самостоятельно изучал историю искусств и теорию живописи. Работал в лиссировочной технике - тонкие слои масла накладываются один на один. Предыдущий обязательно должен высохнуть. Исачев накладывал до 17 слоев. Поэтому так много незавершенных произведений художника, в том числе и в выставочных залах. Его наследие - 500 живописных работ и более 1000 листов графики.

Единственная прижизненная выставка Исачева прошла в Речице - городе, где он жил и работал. Ее посетили более 20 тысяч человек - это треть населения райцентра. Посмотреть на картины люди приезжали из разных мест Советского Союза. К тому времени Исачев достаточно известный художник. А через несколько дней после закрытия экспозиции мастера не стало. Он умер за мольбертом в возрасте 32 лет.

А всего через несколько месяцев после смерти выставка Исачева прошла в ДК Белсовпрофа - нынешнем Доме профсоюзов. В экспозиции 32 работы. Ни афиш, ни рекламы не было. Тем не менее выставку только по билетам посетили свыше 220 тысяч человек. Люди стояли в очередях по 8 часов, иногда так и не попадая в выставочный зал до его закрытия. Рекорд не побит и сегодня.