7 Января 2018 21:23

Именно сегодня, когда многие из нас приходят в храм, самое время рассказать о храмах Беларуси, обретающих мировое признание. Пять памятников культовой архитектуры Беларуси могут пополнить список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Все они на территории Брестской области. Церкви разных эпох, но очень похожи по стилю. Храмы Полесской школы деревянного зодчества.

Напомним, сегодня четыре объекта нашей страны являются памятниками всемирного значения - Мирский и Несвижский замки, Беловежская пуща и Геодезическая дуга Струве. Деревянные храмы Полесья уже включены в предварительный список ЮНЕСКО. И впервые мы подаем заявку не самостоятельно, а коллективно, вместе с Польшей и Украиной, создавая масштабный трансграничный проект.

Елена Бормотова расскажет о святынях, которые в шаге от мирового признания.

Деревянная сказка Полесья - церковь, возведенная более пяти веков назад. Древние зодчие досконально изучали ландшафт, прежде чем строить храм. Учитывали рельефные и климатические особенности, пристальное внимание уделяли красоте выбранного места. Сакральное здание должно составлять единое целое с природой - одна из особенностей Белорусской поле сской архитектурной школы.

Рождественские литургии здесь служат вот уже 515 лет. Службы проводили и в годы военных баталий, и во времена атеизма. Свято-Никитскую церковь в Здитово, что в Жабинсковском районе, любила семья Костюшко. Верующие не прекращали молитвы, и когда шла серьезная реконструкция в конце 18 века. Именно 1787 год, когда храм приобрел барочные черты, значится в номинационном досье для включения святыни в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как дата постройки.

Вячеслав Гарбузов, разработчик номинационного досье: "Любое включение в список Всемирного наследия предполагает собой возвращение исторического облика без внесения каких-то современных реалий, которые у нас многие церкви в настоящее время претерпели. Признаком моветона было создание золоченых куполов на деревянных церквях. Так никогда никто не делал".

Работа по включению сакрального деревянного зодчества Брестской области в список всемирного наследия ЮНЕСКО началась еще в 2010 году. Процесс очень долгий. Работа целой группы людей. Кроме историков архитектуры, проектировщиков, искусствоведов, подключали специалистов, которые занимаются анализом древесины. Казалось бы, дерево - недолговечный материал. Оно боится влаги, непросушенная древесина поражается грибками, что часто приводит к потери здания. Но древние зодчие и мастера-плотники владели различными конструктивными приемами, только им ведомыми секретами защищали материал от сырости. И готовили лес на храмы в определенное время - как правило, в феврале, когда он наиболее прочный.

Сергей Панасюк, заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры по делам молодежи Брестского облисполкома: "Так как мы хотим, чтобы эти церкви нашего деревянного зодчества вошли в программу ЮНЕСКО - т. е. предоставили данный статус ЮНЕСКО, то это должно быть трансграничное пространство. Это должны быть международные специалисты, международные ученые, которые при дальнейшей работе у нас дадут добро для того, чтобы эти церкви стали достоянием ЮНЕСКО".

Одна из самых древних деревянных церквей Беларуси - всего в полутора десятках километров от Бреста - в деревне Збироги. Ее возводили как униатский храм более 400 лет назад, и все это время здесь идут службы. Иконы, у которых молились белорусы на протяжении четырех столетий. Своя особенная Полесская школа - святые лики в обрамлении растительного орнамента.

Приграничная зона. Чтобы подъехать к церкви в агрогородке Дивин, нужно пройти паспортный контроль.. Уже через несколько километров Украина. Церковь Параскевы Пятницы, где на молебне присутствовал полководец Суворов.

Церковь - в списке на мировое признание. Как и Свято-Михайловский храм в Черске - еще в одной приграничной деревне. На территории Брестской области более 300 объектов, которые в нашей стране являются памятниками архитектуры. Для того, чтобы из нескольких сотен выбрать единицы, создавали специальные комиссии. В итоге остановились на пяти. Культовые здания, которые готовят на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО, являются памятниками архитектуры Беларуси и включены в список национального достояния.

Беларусь с пятью деревянными храмами - культовым зодчеством Полесья - для включения этих объектов во всемирный список ЮНЕСКО, включается в уже существующую номинацию вместе с Польшей и Украиной, образовывая таким образом масштабный трансграничный проект. Претендуя на мировое признание наших архитектурных памятников, мы должны получить в первую очередь согласие тех стран, вместе с которыми участвуем в номинации - т.е Польши и Украины, убедить специалистов этих государств в уникальности Белорусской полесской архитектурной школы зодчества.

С польской стороной переговоры подходят к завершению, с Украиной - в самом разгаре. Международные комиссии неоднократно посещают и изучают храмы-номинанты. Сейчас ведется подготовка всего пакета документов. ЮНЕСКО предъявляет ряд требований, которые мы обязаны отобразить в номинационном досье - от информационной справки до технического состояния.

Вячеслав Гарбузов, разработчик номинационного досье: "Помимо документальной работы, нам еще будет необходимо провести и значительную работу по возвращению, по изъятию из современного состояния этих объектов, изъятию новшеств, которые были привнесены и которые были нехарактерны для этих церквей."

Работа должна завершиться в следующем году, а в 2020 году мы узнаем окончательное решение ЮНЕСКО. Тем не менее, пять древних храмов Полесья уже планируют включить в единый туристический маршрут, тем более, что для посещения Брестской области безвизовый режим увеличен до 10 дней. Лучший стимул для популяризации белорусского достояния.