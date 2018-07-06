Прослушивание национального отбора на детское "Евровидение" завершено

Сегодня на Макаенка, 9 просмотрели 62 заявки из всей страны. Среди конкурсантов как сольные исполнители, так и коллективы, как дебютанты отбора, так и те, кто пробуется уже несколько сезонов подряд. Однако для участия в финале жюри отберет всего от 7 до 10 конкурсантов.

Кто же выступит в гала-концерте в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" и представит нашу страну на международном конкурсе "Евровидение-2018" в Минске? Имена счастливчиков объявим уже в следующем выпуске "Новостей" в 19 часов.