Прослушивание национального отбора на детское "Евровидение" завершено

6 Июля 2018

Сегодня на Макаенка, 9 просмотрели 62 заявки из всей страны. Среди конкурсантов как сольные исполнители, так и коллективы, как дебютанты отбора, так и те, кто пробуется уже несколько сезонов подряд. Однако для участия в финале жюри отберет всего от 7 до 10 конкурсантов.

Кто же выступит в гала-концерте в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24" и представит нашу страну на международном конкурсе "Евровидение-2018" в Минске? Имена счастливчиков объявим уже в следующем выпуске "Новостей" в 19 часов.  

Теги:

#Детское "Евровидение-2018"

Читайте также

Популярное

Рекомендуем

Сейчас читают

Рекомендуем

Предложи новость


*2+3 =


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

[ Добавить еще ]
*2+3 =