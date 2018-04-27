27 Апреля 2018 18:15

Яркие фестивали - в белорусской столице. Сегодня открылся первый художественный Аrt-Міnsk и 25-й Фестиваль франкофонных любительских театров. Об этом и не только - наша рубрика "Променад" с Ларисой Гулякевич.

Международный фестиваль искусства Аrt-Міnsk объединяет крупные белорусские галереи, музеи. Начиная с сегодняшнего дня и до 20 мая лучшие арт-пространства Минска будут участвовать в фестивальной программе.

Карта Аrt-Міnskа широкая не только территориально, но и тематически. Среди участников - Национальная библиотека, Академия искусств, Центр современных искусств, музей Азгура и другие. Количество заявок на участие в фестивале Аrt-Міnsk превысило 800 анкет. Интересными обещают стать выставочные проекты из Эстонии, Литвы и России. Центром фестиваля станет проект, который реализован во Дворце искусств. Его возглавляет независимый итальянский арт-критик Стефано Антонелли, который специализируется в области городского коллективного искусства.

25-й Фестиваль франкофонных любительских театров, который проходит в Минске сегодня и завтра, дает возможность детям из 27 школ Беларуси поучаствовать в театральных постановках на французском языке и встретиться с французскими режиссерами и театральными деятелями.

На сцене столичного Дворца детей и молодежи - 27 театральных коллективов, а это около 250 учащихся из разных городов и деревень. Шарль Перо и Сент-Экзюпери… языком детей! Комедии, мизансцены, пантомимы. Каждый воплотил свои, отличительные формы и жанры. Общее, что объединяет, - любовь к французскому языку. В этом году фестиваль расширил свой формат и здесь есть за что побороться. Победитель отправится в вояж во Францию!

Году малой родины посвящается персональная выставка Константина Кочана "Провинция". Реки, деревья, поля, небольшие деревеньки и города с древними храмами. Пейзажи детства, которые трогают душу и остаются там навсегда.

Тихую, уютную белорусскую провинцию - свою родину - представил живописец в 80 работах на выставке в Художественной галерее Савицкого. Традиционная архитектура, колорит жизни деревенского человека, неповторимая красота белорусской природы. Пейзажи Кочана создают гармоничную панораму сосуществования человека и природы. Это и есть составляющие понятия, которое называется – малая Родина.

Завтра художник Оксана Аракчеева представит свои новые работы на выставке "5+5" в Музее истории театральной и музыкальной культуры. Нескучных выходных и до следующей пятницы.