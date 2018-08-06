Прием заявок в волонтеры на детское "Евровидение-2018" продлится до 25 августа

6 Августа 2018
Об этом сегодня сообщили на первой встрече кандидатов в волонтеры. Желающих работать с зарубежными делегациями на песенном конкурсе ждет серьезная подготовка: занятия по иностранному языку, встречи и тренинги на стрессоустойчивость. Волонтерское движение "Доброе сердце" планирует набрать около 300 кандидатов, а команда Белтелерадиокомпании отберет только 100 волонтеров. Чтобы стать волонтером, необходимо заполнить анкету. Ее можно найти на официальном сайте Белорусского республиканского союза молодежи.

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