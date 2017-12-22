Премьера на Первом национальном канале Белорусского радио

22 Декабря 2017 07:09

Сегодня в эфире спектакль без декораций, костюма, грима и актерской игры на сцене - "Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы" с другим названием "Сёстры Дастаеўскія". Готовили премьеру всего месяц. Исторический детектив основан на реальных событиях. Произведение посвящено временам Великого Княжества Литовского и предкам всемирно известного писателя Федора Достоевского.

За произведение "Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы" автор пьесы, наш современник Егор Конев был удостоен Национальной литературной премии в области драматургии за 2016 год. Для широкой публики это сочинение зазвучит впервые. Услышать премьерный спектакль можно в вечернем эфире Первого национального канала Белорусского радио и завтра в 22:05.