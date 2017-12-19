16 Декабря 2017 21:20

Спектакль без декораций, костюма, грима и актерской игры на сцене. Премьера на Первом канале Белорусского радио. К выходу в эфир готовится новый радиоспектакль "Злачынства і пакаранне на берагах Свіслачы" с другим названием "Сёстры Дастаеўскія". За это произведение автор пьесы, наш современник Егор Конев, был удостоен Национальной литературной премии в области драматургии за 2016 год. Радиопостановку исторического детектива осуществили в максимально сжатые сроки. Всего за месяц. Герои истории, основанной на реальных событиях, зазвучат голосами народных, заслуженных артистов Беларуси, звезд, которые уже полюбились слушателям. Также в новом спектакле состоится радиодебют актера театра имени Горького Павла Евтушенко.

До выпуска премьеры остается менее недели. На данный момент завершились записи в студии. Впереди - монтаж звука, наложение эффектов и обработка двухчасового представления. Услышать спектакль в эфире Первого национального канала Белорусского радио можно будет уже 22 и 23 декабря в 22:05.