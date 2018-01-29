Культура
29 Января 2018 15:33
Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала "Евровидения-2018"
Таков результат жеребьевки, которая прошла сегодня.
Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в мае в Лиссабоне (Португалия). Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Белорусский представитель на песенный конкурс Европы будет выбран 16 февраля.
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