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Культура
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29 Января 2018 15:33

Представитель Беларуси выступит в первой части первого полуфинала "Евровидения-2018"

Таков результат жеребьевки, которая прошла сегодня.

Международный конкурс песни "Евровидение-2018" пройдет в мае в Лиссабоне (Португалия). Полуфиналы состоятся 8 и 10 мая, финал - 12 мая. Белорусский представитель на песенный конкурс Европы будет выбран 16 февраля.

Евровидение. Жеребьевка

  

Теги: Евровидение 2018

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