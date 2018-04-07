Представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" станет гостем онлайн-конференции 8 апреля

7 Апреля 2018 15:17

Все секреты подготовки и ответы на актуальные вопросы! Представитель Беларуси на конкурсе "Евровидение-2018" Никита Алексеев завтра станет гостем онлайн-конференции Белтелерадиокомпании. В первом полуфинале конкурса в Лиссабоне 8 мая Беларусь выступит под номером восемь. Считает ли певец восьмерку своим счастливым числом и как идет подготовка к конкурсу? Узнаем завтра в полдень на сайте tvr.by. Свой вопрос вы можете задать уже сейчас, заполнив специальную форму.