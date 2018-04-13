Пребывание в Израиле Никиты Алексеева стало по-настоящему солнечным

13 Апреля 2018 21:40

В рамках своего промо-тура певец успел дать зарубежной прессе несколько десятков интервью, выступить на центральной площади Тель-Авива, загадать желание у Стены Плача и посадить дерево. Почему для артиста эта поездка стала особенной и очень личной, расскажет Виктория Косенюк.

Азербайджан, Эстония, Литва, Израиль, Голландия, Испания и Молдова. Всего шесть стран вошли в промо-тур ALEKSEEV. В Тель-Авив певец приехал, чтобы пообщаться с прессой, познакомится с участниками из других стран и выступить на пре-пати "Израиль зовет". Эта поездка - особенная для Никиты. Здесь живет его отец, которого певец никогда не видел.

В программе мероприятия - пресс-конференция на природе, посадка деревьев и поездка в Иерусалим. ALEKSEEV первым делом отправился к Стене Плача, где оставил записку с желанием. Однако что загадал певец, узнать не удалось. Иначе не сбудется.

Кульминацией и главным событием пре-пати стал большой концерт под открытым небом. Более 20 тысяч человек пришли увидеть конкурсантов из 25 стран.

Сегодня Алексеев улетел в Амстердам, где он выступит на самой большой пре-пати "Евровидения". На концерт в Нидерландах съезжаются сотни журналистов и еврофанов. Это мероприятие считается маленькой репетицией "Евровидения", выступление на котором может кардинально изменить букмекерские прогнозы.