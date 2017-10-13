Постановка от обладателя четырех "Золотых масок"

14 Октября 2017 21:35

Александр Титель приехал в Минск для работы над оперой "Богема" итальянского композитора Джакомо Пуччини. Народный артист России уже презентовал свою концепцию спектакля художественному совету Большого театра Беларуси. Какой будет предстоящая премьера — эксклюзив в репортаже Инны Пилевич.

Кастинг среди "своих". В Большом театре Беларуси - прослушивание на исполнение главных партий в опере Пуччини "Богема". В ожидании своего выхода волнуются даже заслуженные артисты. Ведь труппу оценивает обладатель четырех "Золотых масок" Александр Титель. Народный артист России и худрук московского театра Немировича-Данченко впервые ставит спектакль в Минске.

В Большом споют Дали, Ван Гог и Модельяни. Вокалистов перевоплотят в культовых художников начала минувшего века. Помимо мастеров кисти, на сцене поэты, философы, музыканты, одним словом, богема, которой и посвятил свою музыку итальянец Пуччини. Сюжет одной из кассовых опер в истории закручивается вокруг парижской творческой интеллигенции. Бедная элита мечтает о деньгах и славе.

Классику подадут современно. Главной декорацией станет экранная ткань, на которую будет проецироваться видео. Такой минимализм не сбавит динамики сюжета. Для насыщенной картинки команда московских художников подготовила полсотни эскизов. Их отсканируют и анимируют. Богему подадут в стиле модерн. Так объемные декорации будут представлены в виде разобранного интеллигента. Здесь и губы-диван Дали, и ноги Магритта.

Быть или не быть модерновой богеме — решать художественному совету, в составе которого - от директора до начальника художественно-постановочной службы. Для презентации своей идеи Александр Титель предпочел просторный холл, ведь ни один кабинет не способен уместить такое количество эскизов. На суд коллегиума представлен и макет сцены. "Богему" на нашей сцене до этого сезона ставили дважды.

Художественный совет Большого театра сказал "да" "Богеме" Тителя. Это значит, живописные, декорационные и швейные цеха театра уже приступают к реализации идей команды постановщиков. Артисты в свою очередь заняты изучением партий. Репетиции же с московским режиссером начнутся лишь в марте. Премьера новой версии оперы Пуччини намечена на 25 апреля.