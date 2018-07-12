Послание участникам "Славянского базара" направила Гендиректор ЮНЕСКО госпожа Одре Азуле. "Год за годом программа фестиваля становится все более разнообразной. "Славянский базар" ярко демонстрирует способы, с помощью которых искусство может выйти за пределы языковых барьеров, социального статуса, национальных и политических различий. ЮНЕСКО хотела бы поблагодарить Президента Беларуси Александра Лукашенко, под патронатом которого проходит фестиваль, за деятельность по объединению людей со всего мира на этом вдохновляющем форуме".
Послание участникам "Славянского базара" направила Гендиректор ЮНЕСКО
12 Июля 2018