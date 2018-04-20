Культура
23 Апреля 2018 07:09
Полувековой юбилей отметило хоровое отделение гимназии-колледжа при Академии музыки
Накануне на площадке Верхнего города прошел концерт выпускников. Первое отделение стало ностальгическим от бывших учащихся и преподавателей, а второе - от нынешнего поколения юных хористов.
В 1968 году заслуженным артистом России Игорем Журавленко был организован хор мальчиков, а на его основе сложилось и само отделение. Хормейстеры и артисты работают ведущими мастерами в лучших коллективах по всему миру.
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