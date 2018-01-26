В Минске прошел модный показ турецкого дизайнера

29 Января 2018 09:04

В Минске прошел модный показ Мехмета Кёймена. Турецкий дизайнер одевает звезд эстрады не только в своей стране. Впервые в Беларуси со своей новой коллекцией от-кутюр зима-2018. На показе побывала Лариса Гулякевич.

Ода женщинам от Mehmet Köymen. Это первый, но не последний визит в Беларусь знаменитого турецкого кутюрье Мехмета Кёймена. Свои коллекции Haute Couture от-кутюр он представлял в Америке и Германии, а также совместно с Fashion TV на Кипре и в столице Боснии и Герцеговины - Сараево. Беларусь покорила его чистотой, женской красотой и гостеприимством.

Мехмет Кёймен, дизайнер одежды, Турция:

“В Минске я несколько дней. Я в восторге! Беларусь - страна суперкласс. Обязательно сюда вернусь в ближайшее время с новым показом. Думаю, что моя коллекция, а я одеваю наших суперзвезд эстрады, очень понравится белорускам. Меня очень привлекает славянская красота. Ведь женщина всегда прекрасна, сколько бы ей не было лет - 18 или 80”.

В фэшн-профессии Мехмет Кёймен более 30 лет, а коллекция зима-2018 LESAIR’A Haute Couture уже 37-я в его авторской копилке дизайнера.

Что же нового для нашей мягкой белорусской зимы может предложить пусть и именитый турецкий дизайнер Мехмет Кёймен. В центре подиума - сильная и стильная женщина, сражающаяся за мир и покой оружием красоты, роскоши, элегантности, но при этом берет инициативу в свои руки.

Показ на белорусском подиуме состоял из 30 нарядов и представлял собой коллекцию микс, включающую вечерние наряды и меховые изделия.

Такое событие, как модный показ, - хороший шаг, предваряющий развитие новых не только культурных, но и торгово-экономических отношений между нашими странами.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Беларуси:

“Приятно, что текстильные марки Турции широко представлены и популярны в Беларуси. В наших планах - познакомить ближе с современной Турцией, показать и другие коллекции. Белорусско-турецкие отношения имеют огромный потенциал. Мы становимся более значимы друг для друга”.

Знакомство Беларуси с турецкой модой впервые состоялось в 2016 году, когда Дни культуры Турции открывались коллекцией одежды, посвященные временам Османской империи. Показ же от Мехмета Кёймена знакомит белорусов с более современной высокой модой Турции.