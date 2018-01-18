Культура
18 Января 2018 19:05
Подведены итоги старейшего национального конкурса "Искусство книги"
В этом году в творческом соревновании приняли участие 148 изданий. Всего было представлено 16 номинаций. Финалистами стали 62 книги, из которых только единицы получат Гран-при и такие символичные награды, как "Большой" и "Малый золотой фолианты". Имена лидеров пока держат в секрете - их озвучат и наградят 9 февраля в рамках работы 25-й Минской международной книжной выставки-ярмарки.
Каждый год книгоиздатели создают немало посвящений большим юбилейным датам. 2017 не стал исключением. В конкурсе участвуют книги, связанные с 500- летием белорусского книгопечатания, 135-летием со дня рождения народных поэтов Беларуси Янки Купалы и Якуба Коласа.
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