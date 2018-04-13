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Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Беларуси и России
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13 Апреля 2018 15:03

Подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Беларуси и России

Межпарламентская ассамблея СНГ должна уделять внимание прорывным направлениям. Это касается законов в области цифровой экономики, нано- и биотехнологий. Об этом сегодня заявил спикер нижней палаты белорусского парламента. За годы работы структуры разработано более 500 законопроектов. 70 процентов из них применяется на практике. Поэтому парламентариям необходимо идти в ногу со временем - подчеркнул Владимир Андрейченко. По итогам заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ подписано соглашение о сотрудничестве между министерствами культуры Беларуси и России.

  

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