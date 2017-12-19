Почему пустеет музей в Лошице?

17 Декабря 2017 21:29

Имидж Беларуси за рубежом - это еще и наше достояние внутри страны. Тем более когда тема заходит о культурном наследии. Белорусам и здесь есть чем гордиться. Историческая территория Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой - времена магнатских резиденций и усадебных домов.

Пожалуй, самая доступная для минчан - Лошицкая усадьба. Возрожденное к жизни после длительной реконструкции имение - единственный пример дворцово-паркового ансамбля такого масштаба в минской округе.

Впечатление производит не только музей, прилегающий ландшафт заставляют гостей усадьбы задержаться подольше. Про Лошицу мы рассказывали не один раз. Но эта тема впервые становится достоянием общественности.

Убранство усадебного дома совсем скоро рискует остаться без большей части экспонатов. Предметы из частных коллекций, которые находятся на музейном депозите, до сих пор не выкуплены. А договор с коллекционерами заканчивается в новом году. Так будет ли у этой истории счастливый конец? Нина Можейко решила разобраться в ситуации.

Прогрессивная Лошица на пике своего расцвета. Усадьба периода Евстафия Любанского. Графский дом в стиле русский модерн - экстерьер по последней моде.

Реконструкция и реставрация - два главных слова в судьбе Лошицкой усадьбы, затянувшихся на десятилетия.

Из Ядвиги Любанской дизайнер сделал реальное воплощение светской львицы. Оба портрета сегодня подарены. Всего же в усадебном доме около 500 предметов. Из них 170 - из коллекции Виталия Жукова. Только 4 сегодня выкуплены.

Фешенебельный и стильный - таким увидели коллекционеры усадебный дом сначала на бумаге. Научное проектирование или ТЭП - тематико-экспозиционный план - предшествовал реальному оформлению залов. А их в Лошице 12.

Бюст Дианы - эксклюзив для Беларуси. Аналоги сохраняются в Национальной галерее в Вашингтоне, еще один в Варшаве и, наконец, самое интересное - такая же была в коллекции Станислава Августа Понятовского. Последнего короля Речи Посполитой, который по преданию, бывал в усадебном доме.

Каждая деталь согласовывалась с экспертной комиссией. Мелочей здесь быть не может. Главное требование - историческая достоверность.

Платье для выхода к утреннему чаю. Дамский туалет такого качества, пожалуй, единственный экземпляр в стране. И тот в коллекции Игоря Сурмачевского. Всего здесь около 80 его предметов. Гостиный шелковый гарнитур в стиле Людовика XVI ручной вышивки, малый дамский будуар или купальня с утонченным столиком - хай-тек по тем временам. Предметы гипотетически "хозяйские". Это значит, что коллекция сформирована из тех вещей, которые соответствуют эпохе и стилевым признакам.

Сегодня предметы находятся на музейном депозите. Выкуплена только часть из них. Те, кто обычно остаются инкогнито, вышли из тени. Четверо из восьми коллекционеров написали коллективное обращение к Президенту. Заверив автографами.

Резонансный вопрос получил ответ из Администрации Президента. Разобраться в деле поручено двум ведомостям - Министерству культуры и профильному управлению Мингорисполкома.

Правовая база сегодня предлагает 3 варианта закупки предметов. Однако ни по одному из них заявок пока не было. А госбюджет, как известно, не резиновый.

Согласовать интервью с управлением культуры Мингорисполкома оказалось задачей невыполнимой. Телефон ведомства молчал.

Взвешенного решения требует и вопрос по часовне Прушинских. Руины на территории Лошицкого парка на самом деле имеют потенциал сакрального памятника. Каплица требует консервации. Реконструкции и реставрации. Если проект утвердят, то Лошицкий ансамбль пополнится еще одним экспонатом. Старинная икона в деревянной оправе ждет своего часа. Так же, как и коллекционеры решения.