По-особенному душевно отметили день рождения Марка Шагала в Витебске

События тех лет живут в сердце каждого белоруса. Они нашли отражение в музыке, литературе, живописи. Военная тематика отразилась и во многих работах Марка Шагала.

Мир сегодня отмечает день рождения художника - 131 год. И хотя дата не круглая, на малой родине именитого земляка этот день всегда отмечают по-особому душевно. Именно Витебск стал для Шагала источником вдохновения. В этот раз в городе состоялась презентация сразу двух выставок.

Многолюдно было и во дворике дома-музея Шагала, где прошла музыкальная встреча "В гостях у Марка и Беллы".

Среди посетителей была и Марина Романовская. Ценители творчества Марка Шагала могут праздновать день рождения великого художника два дня. Ведь на самом деле родился Шагал 6 июля 1887 года. Но веря в магию цифр, отмечал свой праздник 7 июля.

Близкие также поздравляли Шагала именно в этот день. И сегодня свой подарок преподнесли современные художники. В Арт-центре Марка Шагала состоялась выставка по итогам IV Международного пленэра. На протяжении двух недель живописцы вдохновлялись малой родиной мастера. Свои эмоции художники отразили на холстах.

Красивым подарком ко дню рождения Шагала стало и открытие выставки, посвященной супруге художника. Белла предстает не только в образе музы великого мастера. Экспозиция раскрывает ее личность. Впервые в Витебске экспонируется литография, выполнена по известной работе Марка Шагала "День рождения".

День рождения мастера на его малой родине отмечают по-домашнему тепло. Во дворике дома-музея играет ансамбль. Музыкальная встреча по традиции становится еще и танцевальной. Гости праздника из разных стран делают на память снимки живописных мест, которые вдохновляли Шагала.

Ко дню рождения Шагала в саду дома-музея распустились розы. Сорт носит имя мастера и является частью известной коллекции "Розы художников".

В доме-музее на Покровской всегда многолюдно. Посмотреть дом, где жил Шагал, приезжают туристы из разных стран. Время в плотном графике обязательно находят и звездные гости "Славянского базара". На малую родину великого мастера они приедут уже на следующей неделе.