Первый выпуск по специализации "Современный танец"

28 Июня 2018

Сломать стереотипы о государственных экзаменах смогли будущие хореографы. Первый выпуск специализации "Современный танец" Белгосуниверситета культуры и искусств удивил зрителей не только пластикой и артистизмом. Выпускники использовали визуальную технику, экспериментировали со светом и музыкой, а главное - современный экзамен перенесли из зала университета в нестандартное помещение бывшего завода в стиле лофт.

Первый выпуск по специализации "Современный танец"

Светлана Гутковская, заведующая кафедрой Белорусского государственного университета культуры и искусств: "Поскольку современная хореография отражает вкусы сегодняшнего дня и художественное восприятие мира сегодняшнего человека, то мы решили провести этот экзамен в очень интересном арт-пространстве, в котором много воздуха, в котором сохранились стены, то есть кладка кирпичная, это тоже создает какую-то атмосферу и настраивает совершенно на другой лад".

Первый выпуск по специализации "Современный танец"

Повлиять на итог могли и зрители - именно от их реакции на выступление зависела экзаменационная оценка выпускников.

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