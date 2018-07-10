Первый концерт "Славянского базара" - и первый аншлаг

На сцене Летнего амфитеатра с программой "Мир вашему дому" выступила Зара.

Свою программу певица начала с песни "Купалинка". Во время двухчасового концерта хиты и новые композиции для зрителей международного форума исполнили и специальные гости: Жерар Депардье, Стас Пьеха, Олег Газманов. Любимым артистам подпевал весь зал.

Сегодня на "Славянском базаре" насыщенная выставочная программа. В Витебске состоится презентация юбилейной фотовыставки белорусского телеграфного агентства "Імгнені стагоддзя". Пройдет и первый конкурсный день детского музыкального состязания. В театре имени Якуба Коласа стартует проект "Театральные встречи". А вечером на главной площадке фестиваля для зрителей споет Николай Басков.