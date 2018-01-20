Пенсионер из деревни Флерьяново восстанавливает поместье XIX века

20 Января 2018 21:24

Усадьба своими руками. Пенсионер из деревни Флерьяново выкупил поместье XIX века и восстанавливает каждый сантиметр без посторонней помощи. Генриху Третьяку уже 83, и все же он сам меняет двери, окна, ремонтирует крышу, ухаживает за деревьями. Материалы покупает на пенсию, в общем, делает все, чтобы вернуть бывалый блеск некогда знаменитому двору. Мой коллега Алексей Волков отправился на экскурсию в место, которое буквально дышит историей.

Новую жизнь усадьба во Флерьяново обрела шесть лет назад. Тогда Генрих Третьяк выкупил заброшенное поместье за одну базовую величину. Пару месяцев на документы - и 83-летний Герой Социалистического Труда взялся за реконструкцию своими руками и кошельком.

Площадь усадьбы - 650 квадратов. В 1870 году ее построила известная шляхетская семья Бохвици. С тех пор маятник истории раскачал судьбу поместья до невиданных скоростей: панский фольварк, станция обслуживания сельхозтехники, приют для пострадавших от войны, дом ветеранов и под занавес Страны Советов - правление колхоза имени Ломоносова. Которым как раз управлял Генрих Третьяк. Отсюда и юношеская привязанность к месту.

Поместье - частная собственность и не входит в реестр историко-культурного наследия. Поэтому долгое время Генрих Михайлович был один в усадьбе строитель - помощь стали предлагать организации и местный райисполком.

Николай Добриянец, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ляховичского райисполкома: "В последнее время мы организовали волонтерское движение, посадку вокруг усадьбы деревьев, кустарников, поддержание тех вековых деревьев, которые там сейчас есть. Убираем, чистим внутри, красим все своими силами".

Камин в гостиной - главный экспонат в доме. Он не изменился с XIX века. Остальные достопримечательности реставратор собирал в соседних деревнях и зданиях. Неизменным остался и подвал, в котором после сыроварни размещался штаб гражданской обороны. Ну а встречают на входе в фольварк портреты первых владельцев и гостей. Среди которых и знаменитая писательница Элиза Ожешко. Легенды гласят, что у нее здесь был роман с Тадеушем Бохвицем эпистолярного характера.

Генрих Третьяк, владелец усадьбы Бохвицей: "Она в этой комнате писала письма. Служанка переносила сюда эти письма Тадеушу. То есть они обменивались письмами из комнаты в комнату. Но это у них была в кавычках такая интересная любовь".

Андрей Унучек, историк:

"Это усадьба имеет уникальное значение. Во-первых, там были знаменитые люди, во-вторых, она сама из таких первых в стиле эклектика постороена в Беларуси. И, конечно, знаменитые основатели, если говорить о Флариане Бохвице, в честь которого и названа. Он также знаменитый человек, написавший ряд философских работ, которые актуальны и сегодня".

Территория вокруг поместья - отдельный пласт истории и даже мистики.

Дуб в 1908 году посадила знаменитая писательница Элиза Ожешко. Меценатка очень любила эти места и считается, что столетний исполин заряжен ее позитивной энергетикой. И дерево готово делиться - достаточно приложить руку.

Кстати, регистрироваться как юридическое лицо хозяин не собирается. А значит - усадьба не для денег, а для души и гостей.