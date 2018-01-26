26 Января 2018 21:16

Сегодня ровно 15 лет, как не стало главного песняра - Владимира Мулявина. Жизнь народного артиста СССР оборвалась через восемь месяцев после страшной автокатастрофы на трассе Заславль - Колодищи.

После продолжительной реабилитации сначала в Минске, а потом в Москве и борьбы за жизнь и возможность выйти на сцену сердце создателя легендарного ансамбля "Песняры" остановилось.

Поклониться памяти всенародно любимого артиста на Восточное кладбище столицы пришли его близкие, друзья, коллеги и поклонники. Гранитный монумент изображает песняра в кольчуге - она стала брендом Мулявина в 90-е. В ней он встретил 25-летие своего коллектива на сцене. Аскетичный образ тогда хорошо вписался в образ заступника Беларуси. А "Молитва" на стихи Янки Купалы стала пророческой для песняра.

Последние дни мастера глазами самых близких. Тех, кто сегодня носит фамилию Мулявина и смотрит на мир его глазами. Памяти Владимира Мулявина большой репортаж в "Главном эфире". В это воскресенье.