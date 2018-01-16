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Определен порядок выступления участников финала национального отбора на "Евровидение"
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16 Января 2018 13:01

Определен порядок выступления участников финала национального отбора на "Евровидение"

Финальное шоу национального отбора на "Евровидение" откроет Adagio, а завершит Кирилл Гуд. Об этом несколько минут назад стало известно по итогам жеребьевки в стенах Белтелерадиокомпании. 

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Порядок выступления участников таков:
       
1. группа Adagio
2. Alekseev
3. Shuma
4. Софья Лапина
5. Napoli
6. Анастасия Малашкевич
7. Гюнешь
8. Радиоволна
9. ALEN HIT
10. Lexy
11. Кирилл Гуд.

Претендентов на поездку в Лиссабон - 11-ть. Победителя определят 16-го февраля. Он и представит Беларусь - на международном конкурсе песни в мае.
  

Теги: Евровидение 2018

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