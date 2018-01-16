Культура
16 Января 2018 13:01
Определен порядок выступления участников финала национального отбора на "Евровидение"
Финальное шоу национального отбора на "Евровидение" откроет Adagio, а завершит Кирилл Гуд. Об этом несколько минут назад стало известно по итогам жеребьевки в стенах Белтелерадиокомпании.
Порядок выступления участников таков:
1. группа Adagio
2. Alekseev
3. Shuma
4. Софья Лапина
5. Napoli
6. Анастасия Малашкевич
7. Гюнешь
8. Радиоволна
9. ALEN HIT
10. Lexy
11. Кирилл Гуд.
2. Alekseev
3. Shuma
4. Софья Лапина
5. Napoli
6. Анастасия Малашкевич
7. Гюнешь
8. Радиоволна
9. ALEN HIT
10. Lexy
11. Кирилл Гуд.
Претендентов на поездку в Лиссабон - 11-ть. Победителя определят 16-го февраля. Он и представит Беларусь - на международном конкурсе песни в мае.
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