Определен порядок выступления участников финала национального отбора на "Евровидение"

16 Января 2018 13:01

Финальное шоу национального отбора на "Евровидение" откроет Adagio, а завершит Кирилл Гуд. Об этом несколько минут назад стало известно по итогам жеребьевки в стенах Белтелерадиокомпании.

1. группа Adagio

2. Alekseev

3. Shuma

4. Софья Лапина

5. Napoli

6. Анастасия Малашкевич

7. Гюнешь

8. Радиоволна

9. ALEN HIT

10. Lexy

11. Кирилл Гуд.

Претендентов на поездку в Лиссабон - 11-ть. Победителя определят 16-го февраля. Он и представит Беларусь - на международном конкурсе песни в мае.

Порядок выступления участников таков: