Оперный певец Дмитрий Хворостовский отмечает юбилей

16 Октября 2017 12:13

Народному артисту России сегодня исполняется 55 лет. Популярность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе. За свою карьеру Дмитрий выступал на сцене лучших мировых оперных театров - таких, как Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Королевский театр в Ковент-Гардене в Лондоне, Лирик-опера в Чикаго, Ла Скала в Милане и Парижская опера. Отмечать праздник артист планирует в своем лондонском доме в кругу семьи. С 55-летием Дмитрия Хворостовского поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.