Культура
16 Октября 2017 12:13
Оперный певец Дмитрий Хворостовский отмечает юбилей
Народному артисту России сегодня исполняется 55 лет. Популярность Хворостовскому принесла победа на конкурсе "Певец мира" в Кардиффе. За свою карьеру Дмитрий выступал на сцене лучших мировых оперных театров - таких, как Метрополитен-опера в Нью-Йорке, Королевский театр в Ковент-Гардене в Лондоне, Лирик-опера в Чикаго, Ла Скала в Милане и Парижская опера. Отмечать праздник артист планирует в своем лондонском доме в кругу семьи. С 55-летием Дмитрия Хворостовского поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
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